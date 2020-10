NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für Talanx vor Quartalszahlen auf "Overweight" mit einem Kursziel von 38,50 Euro belassen. Analyst Edward Morris reduzierte in einer am Mittwoch vorliegenden Studie die Prognose für den Nettogewinn des Versicherers im laufenden Jahr um 15 Prozent. Hierfür sei vor allem das Geschäft mit Rückversicherungen verantwortlich./bek/he