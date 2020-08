NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für Talanx nach Zahlen auf "Overweight" mit einem Kursziel von 38,50 Euro belassen. Das zweite Quartal des Versicherers sei durch die Corona-Krise erheblich beeinträchtigt gewesen, schrieb Analyst Edward Morris in einer am Mittwoch vorliegenden Einschätzung. Die Geschäftsentwicklung verlaufe zwar planmäßig, der fehlende Ausblick sorge jedoch für eine gewisse Verunsicherung./mf/bek