NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für Talanx auf "Overweight" mit einem Kursziel von 38,50 Euro belassen. Analyst Edward Morris senkte in einer am Dienstag vorliegenden Studie seine Gewinnschätzungen für den Versicherer für dieses Jahr, in erster Linie aufgrund höher als erwartet ausfallender Covid-19-Rückstellungen bei der Tochter Hannover Rück./ajx/he