NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat das Kursziel für Talanx vor Zahlen von 50 auf 51 Euro angehoben und die Einstufung auf "Overweight" belassen. Analyst Ashik Musaddi aktualisierte in einer am Freitag vorliegenden Studie seine Schätzungen für den Versicherer für das zweite Quartal und das Gesamtjahr. Das angehobene Kursziel begründete er zugleich mit dem im Mai angehobenen Kursziel für die Tochter Hannover Rück./ck/stw