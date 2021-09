NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat das Kursziel für Talanx von 51 auf 55 Euro angehoben und die Einstufung auf "Overweight" belassen. Die seit der Jahresmitte währende, gute Kursentwicklung der Versicherer nach überraschend positiven Habjahreszahlen dürfte sich fortsetzen, schrieb Analyst Ashik Musaddi in einer am Montag vorliegenden Branchenstudie. Die Ergebnisdynamik (EPS), steigende Ausschüttungen an die Aktionäre und die immer noch attraktiven Bewertungen sprächen für den Sektor. Musaddi bevorzugt europäische Lebensversicherer gegenüber der britischen Konkurrenz und den Rückversicherern. Die Aktie der Hannover-Rück-Mutter Talanx sei ein attraktiver Weg, in die Tochter zu investieren, deren Papier zu seinen Favoriten unter den Rückversicherern zähle./gl/tih