Analysen Kaufen Verkaufen NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Investmentbank Goldman Sachs hat die Einstufung für Teamviewer nach der angekündigten Übernahme der Firma Ubimax auf "Buy" mit einem Kursziel von 50 Euro belassen. Aus strategischer Sicht mache es für den Softwarehersteller Sinn, in das angrenzende Geschäftsfeld "Augmented Reality" und Internet der Dinge zu expandieren, schrieb Analyst Mohammed Moawalla in einer am Mittwoch vorliegenden Studie. Bei Augmented Reality werden reale Kamerabilder etwa mit Schalt- oder Bauplänen angereichert. Es ergäben sich Möglichkeiten zum Querverkauf von Produkten an die Kunden des jeweils anderen Unternehmens./la/he

