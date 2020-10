Aktie in diesem Artikel TeamViewer 41,43 EUR

Analysen Kaufen Verkaufen NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Investmentbank Goldman Sachs hat das Kursziel für Teamviewer von 50 auf 47 Euro gesenkt, die Einstufung aber auf "Buy" belassen. Er habe seine Prognosen für den Gewinn und den Umsatz des auf Videokonferenzen und Fernwartungssoftware spezialisierten Unternehmens im Jahr 2021 gesenkt, schrieb Analyst Mohammed Moawalla in einer am Freitag vorliegenden Studie. Seine neuen Schätzungen berücksichtigten nun die Übernahme des Bremer Softwareanbieters Ubimax, den Gegenwind von der Währungsseite und die hohen Vergleichswerte aus dem laufenden Jahr, in dem Teamviewer stark von der Viruskrise profitiert habe./la/he

Veröffentlichung der Original-Studie: 02.10.2020 / 17:27 / BST Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegebenHinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.