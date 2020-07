Aktie in diesem Artikel TeamViewer 46,61 EUR

TeamViewer 46,61 EUR -1,08%

HAMBURG (dpa-AFX Analyser) - Die Privatbank Berenberg hat die Einstufung für Teamviewer anlässlich der jüngst verkündeten Übernahme des Unternehmens Ubimax auf "Buy" mit einem Kursziel von 61 Euro belassen. Es handele sich zwar um einen kleinen Zukauf, doch ergänze Ubimax das bestehende Produktangebot des Softwareanbieters, schrieb Analyst Gustav Froberg in einer am Freitag vorliegenden Studie. Ubimax ist auf dem Gebiet der sogenannten Augmented Reality tätig. Dabei werden reale Kamerabilder etwa mit Schalt- oder Bauplänen angereichert, zum Beispiel in speziellen Brillen./la/ck

