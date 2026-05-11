TeamViewer Aktie
Marktkap. 864,1 Mio. EURKGV 8,03 Div. Rendite 0,00%
WKN A2YN90
ISIN DE000A2YN900
Symbol TMVWF
TeamViewer Hold
Aktie in diesem Artikel
HAMBURG (dpa-AFX Analyser) - Die Privatbank Berenberg hat das Kursziel für Teamviewer von 11 auf 6,70 Euro gesenkt, aber die Einstufung auf "Hold" belassen. Angesichts des leicht gesunkenen Umsatzes im ersten Quartal dürfte der Anbieter von Fernwartungssoftware auf das untere Ende der bestätigten Jahreszielspanne zusteuern, schrieb Gustav Froberg am Montagnachmittag. Der Experte reduzierte seine Erlösprognosen für 2026 und 2027 um 5 beziehungsweise 6 Prozent./rob/edh/ag
Veröffentlichung der Original-Studie: 11.05.2026 / 16:55 / GMT
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Bildquellen: II.studio / Shutterstock.com
Zusammenfassung: TeamViewer Hold
|Unternehmen:
TeamViewer
|Analyst:
Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|Kursziel:
6,70 €
|Rating jetzt:
Hold
|Kurs*:
5,41 €
|Abst. Kursziel*:
23,84%
|Rating vorher:
Hold
|Kurs aktuell:
5,31 €
|Abst. Kursziel aktuell:
26,18%
|
Analyst Name:
Gustav Froberg
|KGV*:
-
|Ø Kursziel:
7,81 €
*zum Zeitpunkt der Analyse
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