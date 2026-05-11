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Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)

TeamViewer Hold

09:41 Uhr
TeamViewer Hold
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HAMBURG (dpa-AFX Analyser) - Die Privatbank Berenberg hat das Kursziel für Teamviewer von 11 auf 6,70 Euro gesenkt, aber die Einstufung auf "Hold" belassen. Angesichts des leicht gesunkenen Umsatzes im ersten Quartal dürfte der Anbieter von Fernwartungssoftware auf das untere Ende der bestätigten Jahreszielspanne zusteuern, schrieb Gustav Froberg am Montagnachmittag. Der Experte reduzierte seine Erlösprognosen für 2026 und 2027 um 5 beziehungsweise 6 Prozent./rob/edh/ag

Veröffentlichung der Original-Studie: 11.05.2026 / 16:55 / GMT

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Bildquellen: II.studio / Shutterstock.com

Zusammenfassung: TeamViewer Hold

Unternehmen:
TeamViewer		 Analyst:
Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)		 Kursziel:
6,70 €
Rating jetzt:
Hold		 Kurs*:
5,41 €		 Abst. Kursziel*:
23,84%
Rating vorher:
Hold		 Kurs aktuell:
5,31 €		 Abst. Kursziel aktuell:
26,18%
Analyst Name:
Gustav Froberg 		KGV*:
-		 Ø Kursziel:
7,81 €

*zum Zeitpunkt der Analyse

Analysen zu TeamViewer

09:41 TeamViewer Hold Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
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