Aktie in diesem Artikel TeamViewer 12,43 EUR

2,39% Charts

News

Analysen Aktie in diesem Artikel anzeigen TeamViewer 12,43 EUR 2,39% Charts

News

Analysen Hier für 0 € handeln NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Investmentbank Goldman Sachs hat die Einstufung für Teamviewer auf "Neutral" mit einem Kursziel von 11 Euro belassen. Ein Ausstieg aus dem Hauptsponsorenvertrag mit dem englischen Fußballclub Manchester United könnte sich günstig auf die Profitabilität des Softwareanbieters auswirken, schrieb Analyst Mohammed Moawalla am Freitag in einer ersten Reaktion. Seine operativen Ergebnisschätzungen (bereinigtes Ebitda) bis 2025 könnten um bis zu 23 Prozent steigen, so der Experte./ag/stk

Bildquellen: II.studio / Shutterstock.com

Veröffentlichung der Original-Studie: 16.12.2022 / 06:54 / GMTErstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegebenHinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.