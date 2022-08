Aktie in diesem Artikel TeamViewer 10,68 EUR

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat Teamviewer auf "Neutral" mit einem Kursziel von 12 Euro belassen. Analystin Kathinka de Kuyper passte in einer am Dienstag vorliegenden Studie ihr Bewertungsmodell an die jüngsten Quartalszahlen des Fernwartungssoftware-Spezialisten, den gesenkten Ausblick für die in Rechnung gestellten Umsätze (Billings) und die aktualisierten Wechselkurserwartungen an./gl/bek