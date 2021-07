Aktie in diesem Artikel TeamViewer 28,06 EUR

-13,15% Charts

News

Analysen

TeamViewer 28,06 EUR -13,15% Charts

News

Analysen Kaufen Verkaufen

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die kanadische Bank RBC hat die Einstufung für Teamviewer nach Zahlen und einem Ausblick auf "Outperform" mit einem Kursziel von 64 Euro belassen. Die in Rechnung gestellten Umsätze (Billings) lägen um sechs Prozent unter der Konsenserwartung, schrieb Analystin Sherri Malek in einer am Donnerstag vorliegenden Studie. Die Wachstumsziele des Software-Entwicklers für das zweite Halbjahr werde das Management aber wohl erreichen./bek/gl