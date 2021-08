Aktie in diesem Artikel TeamViewer 26,98 EUR

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die kanadische Bank RBC hat die Einstufung für Teamviewer nach endgültigen Quartalszahlen auf "Outperform" mit einem Kursziel von 64 Euro belassen. Die Ausgaben des Anbieters von Fernwartungssoftware für das Marketing lägen ein klein wenig unter der Konsensschätzung, schrieb Analystin Sherri Malek in einer ersten Reaktion am Dienstag. Die Ausgaben für Forschung und Entwicklung lägen hingegen etwas über der Markterwartung. Alles in allem deckten sich die endgültigen Zahlen und Aussagen mit den vorläufig veröffentlichten./bek/mis