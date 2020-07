Aktie in diesem Artikel TeamViewer 48,17 EUR

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für Teamviewer auf "Overweight" mit einem Kursziel von 62 Euro belassen. Mit dem angekündigten Kauf der Firma Ubimax erweitere der Softwareanbieter seine Kapazitäten in puncto "Augmented Reality" und Internet der Dinge, schrieb Analystin Stacy Pollard in einer am Mittwoch vorliegenden Studie. Bei Augmented Reality werden reale Kamerabilder etwa mit Schalt- oder Bauplänen angereichert. Die zudem für das zweite Quartal gemeldete Kennziffer der in Rechnung gestellten Einnahmen (Billings) habe im Rahmen der Erwartungen gelegen./la/he