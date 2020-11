Aktie in diesem Artikel TeamViewer 36,56 EUR

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für Teamviewer nach Zahlen auf "Overweight" mit einem Kursziel von 62 Euro belassen. Das zweite Quartal des Softwareanbieters sei wie erwartet stark gewesen, schrieb Analystin Stacy Pollard in einer am Dienstag vorliegenden Einschätzung. Die mittelfristigen Aussichten seien günstig./mf/zb