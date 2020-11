Aktie in diesem Artikel TeamViewer 36,07 EUR

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für Teamviewer nach Zahlen auf "Overweight" mit einem Kursziel von 62 Euro belassen. Der wie erwartet ausgefallene Bericht zum zweiten Quartal scheine den verwöhnten Anlegern nicht gut genug gewesen zu sein, schrieb Analystin Stacy Pollard in einer am Mittwoch vorliegenden Studie. Andererseits sei ein derartiges Lizenzwachstum unter europäischen Softwareunternehmen eine rare Angelegenheit./mf/bek