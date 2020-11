Aktie in diesem Artikel TeamViewer 35,95 EUR

-0,03% Charts

News

Analysen

TeamViewer 35,95 EUR -0,03% Charts

News

Analysen Kaufen Verkaufen

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für Teamviewer nach Quartalszahlen auf "Overweight" mit einem Kursziel von 62 Euro belassen. Das Zahlenwerk habe die Markterwartungen übertroffen, schrieb Analystin Stacy Pollard in einer ersten Reaktion am Dienstag. Zudem habe der auf Fernwartung spezialisierte Softwareanbieter seine Jahresziele leicht angehoben./edh/ag