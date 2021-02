Aktie in diesem Artikel TeamViewer 47,80 EUR

4,82% Charts

News

Analysen

TeamViewer 47,80 EUR 4,82% Charts

News

Analysen Kaufen Verkaufen

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat Teamviewer nach Gesprächen mit der Unternehmensführung auf "Overweight" mit einem Kursziel von 62 Euro belassen. Nach dem starken Schlussquartal 2020 hätten sich der Chef sowie der Finanzvorstand des Softwareunternehmens zuversichtlich gezeigt, bis 2023 das Ziel von einer Million in Rechnung gestellter Umsätze (Billings) zu erreichen, schrieb Analystin Stacy Pollard in einer am Montag vorliegenden Studie./gl/edh