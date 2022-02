Aktie in diesem Artikel TeamViewer 15,61 EUR

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für Teamviewer nach Zahlen auf "Overweight" mit einem Kursziel von 21 Euro belassen. Das vierte Quartal des Sofwareunternehmens bewege sich im Rahmen der Erwartungen, schrieb Analystin Stacy Pollard in einer am Mittwoch vorliegenden Schnelleinschätzung. Damit seien die Zahlen solide ausgefallen. Hinzu kämen der bestätigte Ausblick und der geplante Aktienrückkauf./mf/eas