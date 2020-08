NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Investmentbank Goldman Sachs hat das Kursziel für Tele Columbus nach Zahlen zum zweiten Quartal von 2 auf 2,25 Euro angehoben und die Einstufung auf "Neutral" belassen. Analyst Andrew Lee passte in einer am Dienstag vorliegenden Studie seine Schätzungen für den Free Cashflow des Kabelnetzbetreibers nach oben an. Außerdem rechnet er mit besseren Wachstumsaussichten und berücksichtigte so in seinem Modell einen höheren Bewertungsmultiplikator./tih/he