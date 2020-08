NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat Tele Columbus nach Zahlen zum zweiten Quartal auf "Neutral" mit einem Kursziel von 3,50 Euro belassen. Das Zahlenwerk des Kabelnetzbetreibers habe ein gemischtes Bild ergeben, schrieb Analyst Akhil Dattani in einer am Dienstag vorliegenden Studie. Die Umsätze insgesamt hätten die Erwartungen leicht übertroffen, seien im Kerngeschäft (ohne den Bereich Errichtung/Bau) im Jahresvergleich aber etwas gesunken. Das operative Ergebnis habe die Erwartungen übertroffen, die Leistungskennzahlen seien durchwachsen gewesen./ck/ajx