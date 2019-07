NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das US-Analysehaus Jefferies hat das Kursziel für Telefonica von 9,60 auf 9,50 Euro gesenkt, die Einstufung aber auf "Buy" belassen. Das etwas niedrigere Ziel reflektiere die Schwäche des britischen Pfunds seit Ende April, schrieb Analyst Jerry Dellis in einer am Dienstag vorliegenden Studie. Gleichwohl sollte sich das Umsatzwachstum des Telekommunikationskonzern im zweiten Halbjahr beschleunigen./la/he



Veröffentlichung der Original-Studie: 02.07.2019 / 13:08 / ET Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 02.07.2019 / 13:08 / ET



