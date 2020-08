FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Die Deutsche Bank hat die Einstufung für Telefonica Deutschland nach Quartalszahlen auf "Buy" mit einem Kursziel von 3,50 Euro belassen. Die Kennziffern des Mobilfunkanbieters hätten für Enttäuschung gesorgt, schrieb Analyst Keval Khiroya in einer am Donnerstag vorliegenden Studie. In der zweiten Jahreshälfte sollten sich die Geschäftstrends aber bessern./edh/mis