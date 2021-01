ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) - Die Schweizer Großbank UBS hat die Einstufung für Telefonica Deutschland auf "Buy" mit einem Kursziel von 3,20 Euro belassen. Analyst Polo Tang zeigte sich in einer am Freitag vorliegenden Branchenstudie vorsichtig mit Blick auf den europäischen Telekomsektor. Der Wettbewerb und hohe Kapitalausgaben vor allem für Glasfaserkabel bremsten das Umsatzwachstum. Telefonica Deutschland agiere derweil in einem attraktiven deutschen Markt, operativ verbessere sich dort die Lage./bek/ag