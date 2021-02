ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) - Die Schweizer Großbank UBS hat die Einstufung für Telefonica Deutschland angesichts eines neuen Angebots an 1&1 Drillisch zur vorübergehenden Nutzung des Mobilfunk-Netzes auf "Buy" mit einem Kursziel von 3,20 Euro belassen. Telefonica Deutschland habe angekündigt, die vorgeschlagenen Bedingungen hätten keinen Einfluss auf die diesjährigen Finanzkennziffern, schrieb Analyst Polo Tang in einer am Montag vorliegenden Studie./tih/gl