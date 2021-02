ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) - Die schweizerische Großbank UBS hat die Einstufung für Telefonica Deutschland angesichts der Annahme eines neuen Angebots zur Mitnutzung des Mobilfunknetzes durch 1&1 Drillisch auf "Buy" mit einem Kursziel von 3,10 Euro belassen. Der Kurs der deutschen Telefonica-Tochter preise längerfristig einen deutlichen Rückgang der Partnerumsätze ein, schrieb Analyst Polo Tang in einer am Montag vorliegenden Studie. Anleger ignorierten so aber verbesserte Trends im Privatkundengeschäft und den ab 2022 nur noch normalisierten Investitionsbedarf./tih/he