ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) - Die Schweizer Großbank UBS hat das Kursziel für Telefonica Deutschland von 3,10 auf 2,70 Euro gesenkt, die Einstufung aber auf "Buy" belassen. Analyst Polo Tang beschäftigte sich in einer am Montag vorliegenden Studie zur deutschen Telekom-Branche mit dem geplanten Aufbau eines eigenen Netzes durch 1&1. Für die O2-Mutter Telefonica Deutschland kürzte er vor diesem Hintergrund seine langfristigen Erwartungen an die Umsätze aus der Partnerschaft mit 1&1. Die Aktien preisten weite Teile der dadurch drohenden Ertragsverluste aber schon ein./tih/mis