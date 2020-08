FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Die DZ Bank hat die Einstufung für Telefonica Deutschland nach Quartalszahlen auf "Halten" mit einem fairen Wert von 2,50 Euro belassen. Die Auswirkungen der Corona-Krise hätten sich für den Telekomanbieter in Grenzen gehalten, schrieb Analyst Karsten Oblinger in einer am Donnerstag vorliegenden Studie./bek/he