NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat die Einstufung für Telefonica Deutschland auf "Hold" mit einem Kursziel von 2,30 Euro belassen. Die Bundesregierung habe das neue Telekommunikationsgesetz verabschiedet, was eine wichtige Entwicklung im deutschen Telekom-Sektor sei, schrieb Analyst Ulrich Rathe in einer ersten Reaktion am Mittwoch. Darin solle der Zwang zu gemeinsamen Kabelverträgen in Mehrfamilienhäusern wie vermutet gestrichen werden. Das Gesetz werde nun parlamentarisch geprüft und dürfte dann im Laufe des ersten Halbjahrs 2021 rechtskräftig werden, so der Experte./ssc/tih