NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die Investmentbank Jefferies hat die Einstufung für Telefonica Deutschland nach Quartalszahlen auf "Hold" mit einem Kursziel von 2,29 Euro belassen. Der Mobilfunkanbieter habe eine starke geschäftliche Dynamik verzeichnet und erneut die Jahresziele angehoben, lobte Analyst Ulrich Rathe in einer am Mittwoch vorliegenden Ersteinschätzung./edh/mis