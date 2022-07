NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat die Einstufung für Telefonica Deutschland auf "Hold" mit einem Kursziel von 2,53 Euro belassen. Die Wachstumsdynamik dürfte im zweiten Quartal weiter über Plan gelegen haben, schrieb Analyst Ulrich Rathe in einem am Dienstag vorliegenden Ausblick auf den Zwischenbericht./ag/gl