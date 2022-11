NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat Telefonica Deutschland nach Quartalszahlen auf "Hold" mit einem Kursziel von 2,10 Euro belassen. Dank rekordhoher Handy-Verkäufe habe das Telekomunternehmen die Umsatz- und Ergebniserwartungen (Oibda) etwas übertroffen, schrieb Analyst Jerry Dellis in einer am Donnerstag vorliegenden Studie. Dazu komme der angehobene Wachstumsausblick für Umsatz und Oibda 2022. Der Markt rechne für die beiden Kennziffern allerdings schon mit einem Anstieg um vier beziehungsweise 4,4 Prozent./gl/ck