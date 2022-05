HAMBURG (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Warburg Research hat die Einstufung für Telefonica Deutschland anlässlich der jüngst veröffentlichten Quartalszahlen auf "Hold" mit einem Kursziel von 2,80 Euro belassen. Bei dem Telekommunikationsanbieter hielten die positiven Trends ununterbrochen an, schrieb Analyst Jonas Blum in einer am Donnerstag vorliegenden Studie. Allerdings sei das Aufwärtspotenzial der Aktien begrenzt./la/gl