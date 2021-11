FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Die DZ Bank hat Telefonica Deutschland nach einem soliden dritten Quartal und einem nochmals leicht angehobenen Gesamtjahresausblick von "Halten" auf "Kaufen" hochgestuft und den fairen Wert von 2,50 auf 2,80 Euro angehoben. Analyst Karsten Oblinger ließ die neuen Tatsachen in einer am Mittwoch vorliegenden Studie positiv in seine Schätzungen einfließen. Positiv sei auch eine vermeldete Kooperation mit dem Mobilfunkdiscounter Lebara, der auf das O2-Netz wechsele. Damit baue der Netzbetreiber des O2-Netzes seine Partnerschaften im Bereich Geschäftskunden aus./tih/ck