FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Die DZ Bank hat den fairen Wert für Telefonica Deutschland von 2,80 auf 3,00 Euro angehoben und die Einstufung auf "Kaufen" belassen. In Reaktion auf die Jahreszahlen des Mobilfunkanbieters habe er sein Bewertungsmodell überarbeitet und die Prognosen für 2022 sowie die Folgejahre leicht erhöht, schrieb Analyst Karsten Oblinger in einer am Donnerstag vorliegenden Studie./edh/he