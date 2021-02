HANNOVER (dpa-AFX Analyser) - NordLB hat die Einstufung für Telefonica Deutschland nach Zahlen auf "Kaufen" mit einem Kursziel von 3,20 Euro belassen. Ein Konzerngewinn in 2020 sei durch die Telxius-Transaktion möglich geworden, schrieb Analyst Wolfgang Donie in einer am Mittwoch vorliegenden Studie. Alle operativen Trends seien bei der deutschen Tochter des Telefonica-Konzerns aber intakt. Sobald die Bremseffekte durch die Pandemie wegfielen, dürfte auch die Margenentwicklung wieder überzeugen./tih/he