ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) - Die Schweizer Bank Credit Suisse hat das Kursziel für Telefonica Deutschland von 2,70 auf 3,10 Euro angehoben und die Einstufung auf "Outperform" belassen. In Reaktion auf die von der Bundesregierung angekündigte Energiepreisbremse habe er seine Ergebnisprognose (Ebitda) für 2023 erhöht, schrieb Analystin Pilar Vico in einer am Freitag vorliegenden Studie./edh/stk