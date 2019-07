LONDON (dpa-AFX Analyser) - Die britische Investmentbank Barclays hat die Einstufung für Telefonica Deutschland vor Zahlen auf "Overweight" mit einem Kursziel von 3,20 Euro belassen. Der Umsatz dürfte weitgehend stabil geblieben sein, schrieb Analyst Maurice Patrick in einer am Donnerstag vorliegenden Studie. Allerdings rechne er für die Zeit bis 2021 mit weniger Wachstum beim operativen Gewinn aufgrund von Investitionen in die Digitalisierung./kro/la



Veröffentlichung der Original-Studie: 10.07.2019 / 19:35 / GMT

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 10.07.2019 / 22:55 / GMT



Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.