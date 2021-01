LONDON (dpa-AFX Analyser) - Die britische Investmentbank Barclays hat das Kursziel für Telefonica Deutschland von 3,10 auf 3,00 Euro gesenkt, aber die Einstufung auf "Overweight" belassen. Das Strategie-Update, bei dem das Telekomunternehmen die Ziele für die Jahre bis 2022 bestätigt habe, bedeute eine Beruhigung in unsicheren Zeiten, schrieb Analyst Mathieu Robilliard in einer am Mittwoch vorliegenden Studie./gl/ag