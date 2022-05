LONDON (dpa-AFX Analyser) - Die britische Investmentbank Barclays hat das Kursziel für Telefonica Deutschland anlässlich der jüngst veröffentlichten Quartalszahlen von 3,20 auf 3,40 Euro angehoben und die Einstufung auf "Overweight" belassen. Der Telekommunikationsanbieter sei aus fundamentaler Sicht stark in das neue Jahr gestartet, schrieb Analyst Mathieu Robilliard in einer am Donnerstag vorliegenden Studie. Die deutschen Telefonica-Tochter rechne für den Rest des Jahres nicht mit besonderem Gegenwind von der Kostenseite. Da Telefonica Deutschland zudem weiter stark wachse, dürfte der Konzern seine selbst gesteckten Ziele übertreffen./la/jha/