LONDON (dpa-AFX Analyser) - Die britische Investmentbank Barclays hat die Einstufung für Telefonica Deutschland auf "Overweight" mit einem Kursziel von 3 Euro belassen. Der Mobilfunkanbieter dürfte das deutsche Energie-Subventionsprogramm nicht mehr in Anspruch nehmen, da es mit strengen Beschränkungen bei Dividenden und Vergütungen gekoppelt sei, schrieb Analyst Mathieu Robilliard in einer am Donnerstag vorliegenden Studie. Der Experte passte seine Prognosen entsprechend an./edh/gl