NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für Telefonica Deutschland vor Quartalszahlen auf "Overweight" mit einem Kursziel von 3,50 Euro belassen. Wegen der Corona-Krise dürfte das operative Ergebnis (Ebitda) unter dem Wert des Vorjahresquartals liegen, schrieb Analyst Akhil Dattani in einer am Mittwoch vorliegenden Studie. Das zweite Halbjahr dürfte aber eine durchgreifende Erholung bringen, die Jahresziele könne der Telekomanbieter erreichen./bek/mis