NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für Telefonica Deutschland auf "Overweight" mit einem Kursziel von 3,60 Euro belassen. Die Zahlen für das Schlussquartal wie auch der Ausblick auf 2022 dürften kein großes Ereignis werden, schrieb Analyst Akhil Dattani in einer am Mittwoch vorliegenden Studie. Die Wachstumsaussichten überzeugten derweil./ajx/bek