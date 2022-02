NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für Telefonica Deutschland nach Quartalszahlen auf "Overweight" mit einem Kursziel von 3,60 Euro belassen. Die Kennziffern des Mobilfunkanbieters seien weitgehend erwartungsgemäß ausgefallen, schrieb Analyst Akhil Dattani in einer am Mittwoch vorliegenden Ersteinschätzung. Der Ausblick auf 2022 dürfte aber sinkende Markterwartungen für die Kapitalausgaben zur Folge haben./edh/gl