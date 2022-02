NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für Telefonica Deutschland nach Zahlen zum vierten Quartal auf "Overweight" mit einem Kursziel von 3,60 Euro belassen. Analyst Akhil Dattani ließ seine Schätzungen für den Inhaber des deutschen O2-Netzes in einer am Mittwoch vorliegenden Studie weitgehend unverändert, nachdem das Quartal und der Ausblick in etwa den Erwartungen entsprochen hätten. Im Mittelpunkt stünden nun die Aussichten für Rückflüsse an die Aktionäre./tih/he