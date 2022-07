NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für Telefonica Deutschland vor Zahlen zum zweiten Quartal auf "Overweight" mit einem Kursziel von 3,60 Euro belassen. Analyst Akhil Dattani erwartet in einer am Mittwoch vorliegenden Studie robuste Resultate. Er erwartet, dass die Markterwartungen für 2022 und 2023 zu niedrig angesetzt sind. Die Bewertung der Aktien des O2-Netzbetreibers sei attraktiv./tih/jha/