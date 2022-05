NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Investmentbank Goldman Sachs hat die Einstufung für Telefonica Deutschland nach Quartalszahlen auf "Sell" mit einem Kursziel von 2,20 Euro belassen. Analyst Andrew Lee nahm in einer am Mittwoch vorliegenden Studie nur moderate Änderungen an seinen Schätzungen für den Telekomanbieter vor./bek/he