NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Investmentbank Goldman Sachs hat das Kursziel für Telefonica von 5,10 auf 5,00 Euro gesenkt und die Einstufung auf "Neutral" belassen. Analyst Michael Bishop passte in einer am Dienstag vorliegenden Studie seine Schätzungen an schwächere Trends in Hispanoamerika an, vor allem in Chile und Peru./ajx/edh