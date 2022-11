NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat das Kursziel für Telefonica von 2,90 auf 2,70 Euro gesenkt und die Einstufung auf "Underweight" belassen. Analyst Akhil Dattani passte sein Bewertungsmodell in einer am Dienstag vorliegenden Studie an den Quartalsbericht aus der Vorwoche an und bestätigte seine vorsichtige Haltung./ag/gl