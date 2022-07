Aktie in diesem Artikel Tesla 644,40 EUR

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Investmentbank Goldman Sachs hat Tesla auf "Buy" mit einem Kursziel von 1000 US-Dollar belassen. Der Elektroautobauer habe im zweiten Quartal 259 000 Fahrzeuge produziert und 255 000 Fahrzeuge abgesetzt, schrieb Analyst Mark Delaney in einer am Montag vorliegenden Studie. Nach Unternehmensangaben sei die Produktion im Juni zudem so hoch wie in noch keinem Monat zuvor in der Unternehmensgeschichte ausgefallen./gl/la